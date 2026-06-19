В БСП города Владимира в 2028 году откроют экстренное приемное отделение

Фото со страницы ЗС в ВК.

В Больнице скорой помощи города Владимира продолжается ремонт помещений и обновление операционных. Ход ремонт решил оценить заместитель председателя Законодательного Собрания Владимирской области Дмитрий Рожков, который в преддверии Дня медицинского работника посетил медучреждение, также известное, как Красный крест.

Депутат осмотрел ремонтируемые помещения в сопровождении главного врача больницы Абакара Абдуллаева. Кроме обновленных помещений Рожков также посетил новую операционную, для которой не так давно был приобретен современный ангиограф. В ходе осмотра Абакар Абдуллаев рассказал, что в 2028 году в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» в «Красном кресте» планируют создать экстренное приёмное отделение.

Дмитрий Рожков по итогам посещения отметил высокое качество выполненных работ, оценил новое современное оборудование и выразил уверенность, что позитивные изменения почувствуют как персонал больницы, так и пациенты.