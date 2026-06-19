Власти Владимирской области назвали десять лучших инновационных школ в 2026 году

Фото со страницы гимназии №17 города Петушки в ВК.

Власти Владимирской области сообщают, что завершился региональный конкурс школ, в рамках которого отмечалось то, как они внедряют инновационные образовательные программы. В итоге конкурсная комиссия отобрала 10 самых инновационных школ, куда вошли как городские образовательные учреждения, так и сельские.

В итоге были отобраны пять городских школ и пять сельских. В категории «Городская общеобразовательная организация» победителями конкурса 2026 года стали образовательный центр №8 города Владимира, гимназия №17 города Петушки, лицей №1 округа Муром, средняя школа №2 города Судогда и средняя школа №1 города Собинка.

В сельских школах особенно отметили общеобразовательные организации из Гусь-Хрустального муниципального округа, где среди лучших оказались сразу две школы - Великодворская и Красноэховская. Также среди лучших оказались Якиманско-Слободская средняя школа в округе Муром, Сновицкая средняя школа в Суздальском районе и Второвская основная школа в Камешковском округе.

Каждое из учебных заведений получит по 500 тысяч рублей из областного бюджета. При этом потратить эти средства на что угодно нельзя. Они должны быть направлены на приобретение лабораторного оборудования, программного и методического обеспечения, модернизацию материально-технической учебной базы, проведение текущего ремонта или повышение квалификации и переподготовку педагогических работников.