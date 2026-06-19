Жительница Мурома отдала мошенникам 4 миллиона рублей, взятых в кредит

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15 июня в полицию обратилась жительница Мурома.

В одном из мессенджеров она нашла предложение о подработке. Не проверив данные «работодателя», не усомнившись в реальности предложения, 36-летняя женщина, надеясь на быстрый и легкий заработок, перевела по указанным ей реквизитам почти 4 миллиона рублей. При этом своих денег у нее не было - более 130 тысяч рублей она взяла в кредит сама, а остальную сумму убедила взять в кредит своих родственников – мужа, мать, отца и сестру, сообщает областная прокуратура.

После перечисления денег «работодатель» перестал выходить на связь.

Прокуратура области призывает жителей региона бдительнее относиться к звонкам от неизвестных лиц, сообщающих о несанкционированных операциях по счетам, попавших в ДТП родственниках, лёгком заработке, причитающихся выплатах и пособиях и пр.