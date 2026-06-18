Во Владимирской области может пройти черный дождь из столицы

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщил в своем телеграм-канале метеоролог Евгений Тишковец, погода в столице 18 июня определяется ложбиной североатлантического циклона, что дает перенос воздушных масс с запада на восток.

Специалист отметил, что вынос воздушных масс идет с юго-запада на северо-восток со средней скоростью 32-43 километра в час.

Таким образом, поднятые над Москвой частицы воздуха в ближайшие сутки пройдут над Владимирской, Костромской, Ивановской и Нижегородской областями.

Тем временем, сами москвичи днем 18 июля обратили внимание на идущий дождь с черной примесью. Вероятнее всего, причиной тому стали пожары. Таким образом, подобный черный дождь может достигнуть и Владимирской области.