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НовостиОбщество18 июня 2026 13:25

Владимирским водителям на трассе Р-132 дарили светоотражающие жилеты

Профилактическую акцию провели сотрудники ГАИ и ФКУ Упрдор «Россия»
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: УМВД России по Владимирской области

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает отдел Госавтоинспекции УМВД России по городу Владимиру, сотрудники полиции совместно с коллегами из ФКУ Упрдор «Россия», обслуживающей федеральную трассу Р-132 «Золотое кольцо», провели рейд на Пекинке.

В ходе мероприятия сотрудники ГАИ останавливали автомобили, после чего с водителями проводились беседы. Главной задачей было напомнить о необходимости соблюдения скоростного режима и соблюдения дистанции, а также о том, что в утомленном состоянии за руль садиться не следует. Кроме того, автолюбителям вручали тематические памятки и светоотражающие жилеты.

Такие же мероприятия состоялись и на других дорогах Владимирской области, включая платную автодорогу М-12.