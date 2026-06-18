Владимирским водителям на трассе Р-132 дарили светоотражающие жилеты

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает отдел Госавтоинспекции УМВД России по городу Владимиру, сотрудники полиции совместно с коллегами из ФКУ Упрдор «Россия», обслуживающей федеральную трассу Р-132 «Золотое кольцо», провели рейд на Пекинке.

В ходе мероприятия сотрудники ГАИ останавливали автомобили, после чего с водителями проводились беседы. Главной задачей было напомнить о необходимости соблюдения скоростного режима и соблюдения дистанции, а также о том, что в утомленном состоянии за руль садиться не следует. Кроме того, автолюбителям вручали тематические памятки и светоотражающие жилеты.

Такие же мероприятия состоялись и на других дорогах Владимирской области, включая платную автодорогу М-12.