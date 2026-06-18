Гусь-Хрустальный показали в фильме "Народные промыслы" на Первом канале

кадр из фильма

В День России на Первом канале вышел документальный фильм «Народные промыслы», где речь идет об уникальном культурном наследии нашей страны.

Съёмки проходили в различных российских городах, в том числе и в Гусь-Хрустальном, где находится старейший завод по производству хрусталя, созданный Мальцовым.

Ведет гусевской эпизод - российская художница, скульптор, перформер, дизайнер и модельер Саша Фролова.

Также съемки фильма проходили в дагестанском ауле Кубачи, в Архангельске — родине русского деревянного зодчества, в арт-парке «Никола-Ленивец», в Ельце на производстве «Елецкие кружева», в городе Семенове на производстве «Хохломская роспись» и в музейно-туристическом центре «Золотая хохлома», а также в Оренбурге на фабрике «Оренбургшаль».