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НовостиОбщество18 июня 2026 12:36

У владимирской филармонии высадили клены

Они заменили голубые ели, которые долгое время там росли
Виктория СУХОВА
фото со страницы МКУ "Зеленый город"

фото со страницы МКУ "Зеленый город"

На Садовой площади около Владимирской областной филармонии завершился второй этап озеленения.

Сотрудники службы благоустройства МКУ «Зеленый город» высадили там многолетние растения – деревья и кустарники. Фасад здания теперь украшают молодые клены Глобозум, подбитые кустами спиреи Голдфлейм.

Клены появились на месте голубых елей. Деревья засохли и их спилили в апреле 2024 года.

Напомним, что ранее - в мае текущего года обновили разделительную полосу. На ней высадили 2900 многолетних цветов и кустарников, среди которых гортензии, спирея, кизильник, шалфей, вейник и другие декоративные растения.