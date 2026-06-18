Во Владимире пройдет фестиваль "Белый камень"

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5 июля Фабрика музыкальных инструментов во Владимире превратится в главную точку притяжения города. Здесь впервые пройдёт фестиваль «Белый камень». Он объединит музыку, театр, уличное искусство и выступления ведущих экспертов по развитию территорий.

В программе фестиваля - лектории и паблик-токи. В числе приглашенных гостей: глава города Сергей Волков, министр туризма Юлия Бояркина, руководитель Мастерской государственного дизайна в «Сенеже» Вячеслав Правдзинский, сооснователь образовательного проекта «Дизайн-выходные», директор Института развития городской среды Нижегородской области Дарья Шорина.

На сцене выступят: группа «Рекорд Оркестр», группа «Сестрёнка» и Лолита Кос.

В течение всего фестивального дня гости смогут наблюдать за работой художников в разных точках, которые будут преображать пространство «Фабрики». Своё участие подтвердили Виктория Вострикова, Елизавета Комарова.

Также на фестивале будет работать лаборатория креаторов и нейрокреаторов, медиагостинная, пройдут творческие практики и мастер-классы для детей и взрослых, гастрономия и маркет с нишевыми изделиями местных мастеров

Финальной точкой дня станет новый спектакль Театрального товарищества «Завод». В главной роли Александр Аладышев и Анна Лузгина.

Программа фестиваля продолжает формироваться. Следите за анонсами в социальных сетях сообщества «Владимир 2040».