Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
+13°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 июня 2026 11:58

Во Владимире пройдет фестиваль "Белый камень"

Фестиваль объединит музыку, театр, уличное искусство и выступления ведущих экспертов по развитию территорий
Виктория СУХОВА
фото сгенерировано ИИ

фото сгенерировано ИИ

5 июля Фабрика музыкальных инструментов во Владимире превратится в главную точку притяжения города. Здесь впервые пройдёт фестиваль «Белый камень». Он объединит музыку, театр, уличное искусство и выступления ведущих экспертов по развитию территорий.

В программе фестиваля - лектории и паблик-токи. В числе приглашенных гостей: глава города Сергей Волков, министр туризма Юлия Бояркина, руководитель Мастерской государственного дизайна в «Сенеже» Вячеслав Правдзинский, сооснователь образовательного проекта «Дизайн-выходные», директор Института развития городской среды Нижегородской области Дарья Шорина.

На сцене выступят: группа «Рекорд Оркестр», группа «Сестрёнка» и Лолита Кос.

В течение всего фестивального дня гости смогут наблюдать за работой художников в разных точках, которые будут преображать пространство «Фабрики». Своё участие подтвердили Виктория Вострикова, Елизавета Комарова.

Также на фестивале будет работать лаборатория креаторов и нейрокреаторов, медиагостинная, пройдут творческие практики и мастер-классы для детей и взрослых, гастрономия и маркет с нишевыми изделиями местных мастеров

Финальной точкой дня станет новый спектакль Театрального товарищества «Завод». В главной роли Александр Аладышев и Анна Лузгина.

Программа фестиваля продолжает формироваться. Следите за анонсами в социальных сетях сообщества «Владимир 2040».