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НовостиОбщество18 июня 2026 11:21

Директор владимирского ОЦ №8 вошла в число лучших управленцев страны

Имена финалистов будут известны до 6 июля
Виктория СУХОВА
Светлана Подшибякина

Светлана Подшибякина

Фото: Виктория СУХОВА. Перейти в Фотобанк КП

Завершился первый тур Всероссийского профессионального конкурса «Директор года России — 2026». По его результатам в число лучших управленцев страны вошла директор владимирского образовательного центра №8 Светлана Подшибякина.

Во втором туре борьбу продолжат 114 руководителей из 50 регионов России.

«Участие в конкурсе — это шанс показать опыт нашего центра: как мы внедряем инновации, строим партнерства и готовим детей к жизни в быстро меняющемся мире», - отмечает Светлана Подшибякина.

Впереди у участников: «Марафон публикаций», где они представят опыт своей школы, а также «Групповая работа», в рамках которой предстоит найти решения сложных профессиональных задач вместе с коллегами из других регионов.

Имена финалистов станут известны до 6 июля. А победителя объявят 1 октября на торжественной церемонии в Государственном Кремлёвском дворце.