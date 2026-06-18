Директор владимирского ОЦ №8 вошла в число лучших управленцев страны

Светлана Подшибякина Фото: Виктория СУХОВА. Перейти в Фотобанк КП

Завершился первый тур Всероссийского профессионального конкурса «Директор года России — 2026». По его результатам в число лучших управленцев страны вошла директор владимирского образовательного центра №8 Светлана Подшибякина.

Во втором туре борьбу продолжат 114 руководителей из 50 регионов России.

«Участие в конкурсе — это шанс показать опыт нашего центра: как мы внедряем инновации, строим партнерства и готовим детей к жизни в быстро меняющемся мире», - отмечает Светлана Подшибякина.

Впереди у участников: «Марафон публикаций», где они представят опыт своей школы, а также «Групповая работа», в рамках которой предстоит найти решения сложных профессиональных задач вместе с коллегами из других регионов.

Имена финалистов станут известны до 6 июля. А победителя объявят 1 октября на торжественной церемонии в Государственном Кремлёвском дворце.