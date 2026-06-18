Скончалась методист Владимиро-Суздальского музея-заповедника Елена Любар

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17 июня ушла из жизни методист Владимиро-Суздальского музея-заповедника Елена Любар.

Почти вся ее профессиональная жизнь была связана с музеем. В декабре 1979 года она пришла работать экскурсоводом. Позже стала ведущим методистом и на долгие годы взяла на себя важнейшее направление — подготовку экскурсоводов и научных сотрудников.

Она была человеком, который постоянно искал новые формы работы с посетителями. Одной из таких идей стала экскурсия по Владимиру из окна троллейбуса.

Благодаря прекрасному знанию немецкого языка Елена Любар знакомила с историей Владимирской земли зарубежных гостей.

- Елена Александровна была человеком, которого знали и любили многие поколения сотрудников музея. Яркая, обаятельная, энергичная, внимательная к людям, она умела объединять вокруг себя коллег, поддерживать, подсказывать, вдохновлять, - говорится в некрологе Владимиро-Суздальского музея-заповедника.

Прощание с Еленой Любар пройдет 19 июня в 13.45 в храме на Князь-Владимирском кладбище.