В Вязниках мужчина порезал мяч и ткнул ножом ребенка из-за игры в футбол

Фото: СУ СК России по Владимирской области

Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, в Вязниках завершено расследование уголовного дела по факту хулиганства, совершенного с применением насилия.

По версии следствия, инцидент произошел 24 марта текущего года во дворе многоквартирного дома по улице Металлистов.

Одному из жильцов не понравилось, что пятеро детей от восьми до 13 лет играли в мяч. По мнению мужчины, ребята играли слишком близко к стоящим машинам и домам. Сперва он начал ругать их с балкона, а потом вышел из дома и пошел к играющим. В это же время к дому подошел 33-летний сын жильца, который узнал о происходящем, и пошел к детям вместе с отцом.

Все дети убежали, кроме 10-летнего мальчика, оставшегося на месте. Пока отец 33-летнего мужчины разговаривал с ребенком, его сын разрезал мяч ножом на две половины, одну из которых одел на голову мальчику, а когда тот уходил, ткнул его в спину тем же ножом, причинив не проникающее ранение, которое эксперты расценили, как легкий вред здоровью.

Дети рассказали о случившемся взрослым, и сотрудникам Росгвардии, которые задержали нападавшего на ребенка. Пострадавшему мальчику вызвали «скорую», однако впоследствии госпитализация ему не потребовалась, так как ранение оказалось легким, и врачи отпустили его лечиться домой.

На время следствия обвиненный в хулиганской выходке вязниковец был отправлен в следственный изолятор, где и находится. Сам он признал вину, но заявил, что не хотел причинять ребенку вред.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено на рассмотрение в Вязниковский городской суд.