В Петушках мебельная фирма подозревается в сокрытии налогов на 52 млн рублей

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В Петушках расследуется уголовное дело о сокрытии крупной суммы денег от налоговых органов, сообщает Следственный комитет РФ по Владимирской области. Дело заведено по части 2 статьи 199.2 УК РФ.

По предварительным данным, налоговые органы выявили недоимку на счетах коммерческой фирмы, занимающейся мебельным производством в Петушинском муниципальном округе. В связи с этим они выставили поручение списать поступающие в компанию средства в принудительном порядке. Однако руководство фирмы, по данным Следкома, не хотело платить налоговые недоимки и зарегистрировало подконтрольное ИП, чтобы формально совсем не получать прибыль. Все финансовые операции шли через счета этого ИП, минуя счета главной организации. В результате от принудительного взыскания налогов в бюджет государства было сокрыто более 52 млн рублей.

В Следкоме сообщают, что в рамках расследования данного уголовного дела были изъяты финансово-хозяйственная документация и компьютерная техника мебельного предприятия. В настоящее время следователями изучаются движение средств по расчетным счетам, сделки с контрагентами и иные аспекты хозяйственной деятельности фирмы. Устанавливаются конкретные лица, реализовавшие схему по сокрытию денежных средств.