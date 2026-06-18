Во Владимирской области проживает более 18 тысяч многодетных семей

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В честь праздника Правительство Владимирской области подготовило статистику по теме семьи. В частности, власти сообщили, что в 33 регионе проживает 18236 многодетных семей. Из них 1224 семьи воспитывают 5, 6 и 7 детей, а 54 семьи имеют 8 и более детей.

В областном бюджете на меры соцподдержки в 2026 году предусмотрено более 1 миллиарда рублей. В частности чиновники разработали программу социального контракта: ею воспользовались 149 многодетных семей, в том числе 32 семьи участников СВО. Соцконтракт помогает семьям преодолеть временные трудности, открыть собственное дело, развить подсобное хозяйство или пройти профессиональное обучение – всё это способствует повышению уровня жизни.

За достойное воспитание детей и вклад в укрепление семейных традиций жителей региона удостаивают государственных наград. По Указу Президента России только в 2024 – 2026 годах 14 многодетных семей из Владимирской области были награждены медалью ордена «Родительская слава», звание «Мать-героиня» присвоено пяти жительницам области – Татьяне Рогачевой и Людмиле Куклиной из Петушинского округа, Марии Меркуловой и Карине Багдасарян из Владимира, Валентине Мереуца из Александрова.