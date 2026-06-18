Житель Владимира отдал мошенникам 7 миллионов рублей

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Мошенники продолжают обманывать жителей Владимирской области. 17 июня в полицию обратились житель Владимира, жительницы Александровского округа и города Гусь-Хрустальный, жительницы Коврова и Собинки.

Так, 70-летний житель областного центра отдал аферистам 7 миллионов рублей" Мужчина на протяжении полутора недель общался с аферистами, которые, поочередно представляясь сотрудниками различных ведомств и вводя его в заблуждение, убедили пенсионера передать курьерам крупную сумму денег для их «декларирования», рассказывают в областном УМВД.

48-летняя жительница Коврова лишилась более 300 тысяч рублей, желая приобрести автомобиль из Европы. Дистанционные аферисты переписывались с ней в мессенджере, действуя от имени компании, которая занимается продажей легковых автомобилей. Однако после того как женщина совершила перевод, общение прекратилось.

По всем фактам следователями органов внутренних дел возбуждены и расследуются уголовные дела.