Минприроды 33 региона прокомментировало факт массовой гибели рыбы в Клязьме

Фото из группы «Подслушано Честных Рыбаков | Владимир» в ВКонтакте.

Минприроды Владимирской области прокомментировало историю с массовой гибелью рыбы в реке Клязьма в черте города Владимира, о которой мы писали пару дней назад.

Как рассказали в ведомстве, ситуация находится на контроле прокуратуры. Однако для выяснения всех обстоятельств свою проверку начали и в министерстве, причем там привлекли к разбирательству представителе Рыбнадзора и Росприроднадзора, а также специалистов лаборатории, которые проведут отбор проб воды.

Параллельно Министерство провело осмотр реки Рпень, при этом чиновники пишут, что они не смогли зафиксировать гибель рыбы. Кроме того, в ведомстве уточнили, что устье реки Сунгирь (место её впадения в Клязьму) находится ниже по течению от участков, где обнаружен мор, поэтому оно не может быть источником загрязнения.

Напомним, что первыми о море рыбы в Клязьме написали в группе «Подслушано Честных Рыбаков | Владимир» в ВК. Там сообщили о том, что мертвую рыбу - лещ, стерлядь, налимы, щуки - увидели в районе микрорайонов Сельцо и Лунёво. Рыбаки считают, что в реку снова вылили нечистоты. По данному факту Владимирская природоохранная прокуратура тоже начала проверку. Специалисты уже взяли пробы воды в Клязьме.