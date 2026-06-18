Во Владимирской области будут выявлять наркоманов через тестирование студентов

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17 июня губернатор Александр Авдеев провёл заседание антинаркотической комиссии Владимирской области, сообщили в региональном Правительстве. На нём обсуждался ход профилактической работы среди молодёжи региона.

По сообщению властей сейчас молодежь отвлекают от наркотиков с помощью разных форм коллективной деятельности, а также всякие культурно-творческие и спортивные мероприятия. Но этого явно недостаточно. Важно выявлять наркоманов на раннем этапе пока они не стали еще и распространителями наркотических веществ. Для этого в регионе хотят внедрить систему раннего выявления наркоманов.

Делать это будут через медицинские тестирования студентов в период вступительной кампании в ссузы и вузы. Особое внимание планируют уделять иностранным студентам, родители которых находятся в другой стране и не могут повлиять на своих детей.