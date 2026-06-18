Князь-Владимирское кладбище будут восстанавливать за счет шефства предприятий

Фото с сайта администрации города Владимира.

17 июня в администрации города Владимира состоялось рабочее совещание по вопросу благоустройства Князь-Владимирского кладбища. В нем приняли участие почти все руководство города во главе с мэром Сергеем Волковым, а также представители Центральной городской библиотеки города Владимира, Владимирской епархии, инспекции государственной охраны объектов культурного наследия, ВлГУ и ВСМЗ.

Отдельно в рамках совещания обсудили тему захоронений значимых городских личностей: врача-хирурга Николая Орлова, архитектора Леонида Зотова, родового участка Столетовых и других. Многое уже было облагорожено, но не все. Могилы почётного гражданина города Владимира, купца Ефима Васильева, военного врача-хирурга Серафимы Тихоновой, актёра владимирского драмтеатра Александра Евдокимова и его жены, музыканта и композитора Сергея Левкоева и других нуждаются в благоустройстве.

И, судя по всему, городу в одиночку тяжеловато нести это бремя. Так как мэр Владимира Сергей Волков отдал поручение проработать распределение шефства среди профильных учреждений и организаций города над могилами известных граждан в зависимости от их профессии. С их помощью на кладбище должны привести в порядок в ближайший год около 20 участков и памятников на них. Со своей стороны чиновники планируют спилить аварийные деревья и ликвидировать заброшенные хозпостройки.