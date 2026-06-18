Во Владимирской области работало производство контрафактного моторного масла

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Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, следователи по особо важным делам регионального главка полиции завершили расследование уголовного дела по факту незаконного использования средств индивидуализации товаров. Также один из участников группы обвинен в отмывании денег, добытых преступным путем.

Подпольный цех по изготовлению контрафактного моторного масла полицейские ликвидировали в августе 2025 года в деревне Илейкино Киржачкого района совместно с коллегами из региональных УФСБ и Росгвардии.

На складах и на производстве обнаружили и изъяли 8500 канистр с моторным маслом, насосы для его заливки, бобины с иностранными этикетками, бочки с маслом по 208 литров каждая и другое оборудование и продукция. Ущерб от деятельности группы составил 27 миллионов рублей.

В ходе следствия наложен арест на имущество обвиняемых на сумму 33 миллиона рублей. На днях уголовное дело, выросшее до 47 томов, с утвержденным обвинительным заключением направлено на рассмотрение в суд. Уголовное дело в отношении 52-летнего жителя Московской области выделили в отдельное производство, так как он заключил досудебное соглашение.