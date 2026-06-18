В небе над Владимирской областью сбиты украинские БПЛА

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает Правительство Владимирской области со ссылкой на Министерство обороны Российской Федерации, в течение ночи 18 июня дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 555 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, которые летели над территорией 18 регионов и над акваторией Азовского моря. В число регионов вошла и Владимирская область.

Сколько именно беспилотников сбили над регионом, и в какой конкретно местности, власти региона официально не уточняют.