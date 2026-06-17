В Муроме в городском отделе полиции потушили условный пожар

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в отделе полиции по округу Муром на улице Московская состоялись пожарно-тактические учения под руководством сотрудников 6-го пожарно-спасательного отряда, дислоцирующегося в Муроме.

По легенде, пожар начался в кабинете на первом этаже, угрожая разойтись по другим кабинетам и помещениям. Руководитель объекта передал информацию о возгорании диспетчеру пожарной части и организовал эвакуацию сотрудников. После этого было проверено наличие людей, а также организована встреча пожарных расчетов.

В ходе разведки обнаружилось, что в здании остались два человека. Пострадавших нашли и вывели на свежий воздух, после чего передали бригаде «скорой помощи». Затем сотрудники МЧС приступили к тушению условного пожара, который вскоре был благополучно ликвидирован.

Всего в учениях принимали участие 24 сотрудника МЧС на шести машинах. По окончанию были подведены итоги и дана оценка работы пожарных.