Совет Федерации поддержал перевод владимирского прокурора в Башкирию

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Сенаторы Совета Федерации поддержали кандидатуру главного прокурора области Ивана Грибова для назначения на должность прокурора Республики Башкортостан.

Сенатор от Владимирской области Андрей Шохин пожелал Грибову успехов на новом месте работы.

"Иван Владимирович зарекомендовал себя как требовательный и опытный руководитель: его уважают коллеги, представители всех ветвей власти и жители, ценящие принципиальность и профессионализм прокурора. Убежден, Иван Грибов обладает блестящими профессиональными и личными качествами. Желаю успехов и эффективной работы на новом месте", - напутствовал Шохин.

Напомним, что Иван Грибов был назначен прокурором 33 региона 17 апреля 2023 года. Прежним местом работы была прокуратура Псковской области, где он трудился три года. За добросовестную службу неоднократно поощрялся, награжден нагрудными знаками «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации», «За безупречную службу».