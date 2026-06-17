В "Красном кресте" открылась новая ангиографическая операционная

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В Больнице скорой медпомощи Владимира начала работу новая ангиографическая операционная. На ее создание было выделено около 115 миллионов рублей.

В ней будут оказывать высокотехнологичную помощь по полису ОМС, проводить сложные экстренные операции, пациенты с сахарным диабетом и сосудистыми заболеваниями смогут избежать ампутаций и инвалидности.

В операционной была успешно проведена первая операция по спасению ноги.

«Данная операционная - настоящий прорыв в оказании медпомощи такого вида в нашем регионе. Все это происходит в рамках системной работы по модернизации наших больниц и в целом сферы здравоохранения региона. Спасибо коллегам из Минздрава региона и БСМП за слаженную работу», - отметил замгубернатора Владимир Куимов