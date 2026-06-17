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НовостиПроисшествия17 июня 2026 11:37

В небе над Владимирской областью сбили украинские беспилотники

Во Владимирской области сбиты вражеские БПЛА
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает Правительство Владимирской области со ссылкой на Министерство обороны Российской Федерации, 17 июня с 9 часов утра до 14.00 дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 72 украинских беспилотных летательных аппарата над территорией 11 регионов, а также над акваторией Черного моря. В число регионов вошла и Владимирская область.

Точное количество сбитых над Владимирской областью беспилотников не уточняется. Другие данные в правительстве региона также не озвучивали.