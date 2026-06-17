Роспотребнадзор одобрил купание лишь в 5 водоемах Владимирской области

На Семязино купаться небезопасно Фото: Виктория СУХОВА. Перейти в Фотобанк КП

В этом году во Владимирской области было подготовлено 37 мест отдыха у воды. Однако на сегодняшний день санитарно-эпидемиологические заключения получили лишь 5 зон рекреации.

Купаться можно в ковровском озере Старка, водоеме в поселке Мелехово (рядом с улицей Юбилейная), на набережной реки Ока в Муроме, на озере Запольское, а также в реке Киржач.

Мэрия Владимира также получила санитарно-эпидемиологические заключения. Однако они отрицательные - то есть купаться на Семязино и озере Глубокое небезопасно. Поэтому властям было рекомендовано провести повторный отбор воды.

В то же время Управление Роспотребнадзора по Владимирской области выдало 11 предостережений тем муниципалитетам, которые не получили заключения. Если этого не произойдет, их привлекут к административной ответственности.