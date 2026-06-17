На пяти улицах Владимира отключили горячую воду

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

17 июня с самого утра специалисты "Т Плюс" проводят земляные работы в районе дома №1 на улице Офицерской, чтобы найти место повреждения трубопровода. Из-за этого здесь полностью перекрыли движение транспорта.

К обеду место повреждения удалось обнаружить, рабочие приступили к его устранению. В связи с этим был отключена горячая вода на пяти улицах: проспект Ленина (дома 1,2, 8-а), улица Пичугина (дома 12, 12-а, 14), улица Разина (дома 2, 7-б, 12, 12-а), улица Садовая (дома 11-а, 15, 17), улица Студеная гора (дома 7, 34, 34-а, 36).

Горячей воды не будет до полуночи.