Губернатор Александр Авдеев совершил рабочую поездку в Судогодский округ

Фото с официальных страниц губернатора в соцсетях.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев совершил рабочую поездку в Судогодский округ. По его словам, он более детально ознакомился с тем, как развивается один из крупнейших сельских населённых пунктов округа – посёлок Андреево.

В частности, губернатор побывал на предприятии ООО «Андреевский кирпич». В 2025 году предприниматель расширил ассортимент продукции – построил новую линию по производству брусчатки, стенового блока, дорожного и тротуарного бордюра. Планирует заняться ещё и разведением осетра, возможно, птицы на местном отработанном карьере.

При этом глава региона по итогам поездки сообщил, что Судогодскому округу нужны современные рабочие места. Так как пока в нём нет крупных промышленных предприятий, Авдеев поговорил с местными властями о том, чтобы здесь усилили работу по привлечению инвестиций. В частности, есть планы создать под Судогдой производство огнеупоров.

Также Авдеев отметил вклад Судогодского района в "туристический подъём" Владимирской области. Здесь туристов привлекают усадьба Храповицкого, Дюкинские карьеры, отдых в недавно открытых глэмпингах, сплавы по реке Судогде.