Во Владимирской области начался ремонт дороги "Суздаль – Гаврилов Посад"

Фото ГБУ «Владупрадор».

СПравительство Владимирской области сообщает, что благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в нормативное состояние приводят 5-километровый участок дороги "Суздаль - Гаврилов Посад", который является северным подъездом к городу-музею.

Сейчас специалисты подрядной организации укладывают нижний – выравнивающий – слой асфальтобетонной смеси. Затем сверху будет уложен еще один слоя покрытия, после чего начнется укрепление обочин щебнем с расклинцовкой гранулятом для прочности и долговечности.

Общая протяженность дороги, кстати, составляет 10 километров. Так что дорожники отремонтируют почти половину трассы. Дорога эта востребованная, ведь она связывает Владимирскую область с Ивановской. По данным ГБУ «Владупрадор», среднесуточная интенсивность движения здесь составляет около 2000 автомобилей. Ремонтные работы ведутся от села Романово до самого Суздаля в районе улицы Профсоюзной.