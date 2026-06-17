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НовостиОбщество17 июня 2026 9:03

В Кольчугино прокуратура пресекла "теневую" занятость работника маркетплейса

Работник больше 5 месяцев трудился без договора
Виктория СУХОВА
фото со страницы прокуратуры Владимирской области

фото со страницы прокуратуры Владимирской области

В Кольчугино прокуратура проверила работу одного из маркетплейсов и выявила нарушения.

Было установлено, что сотрудник пункта выдачи заказов более 5 месяцев работал без заключенного трудового договора и без внесения записей в трудовую книжку.

«Серая занятость» лишает работника получения оплаты больничного, выходного пособия, назначении пенсии по возрасту, выплат по обязательному социальному страхованию и других гарантий, предусмотренных трудовым законодательством, отмечают в надзорном ведомстве.

Прокуратура района внесла предпринимателю представление, после чего он был привлечен к административной ответственности по статье "уклонение от оформления трудового договора".

После прокурорского вмешательства нарушения были устранены - с работником заключен трудовой договор.