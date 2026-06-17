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НовостиОбщество17 июня 2026 8:32

Авдеев предложил Александра Муромского на должность вице-губернатора

Теперь его должны утвердить депутаты Законодательного Собрания
Виктория СУХОВА
Фото с сайта администрации г.Орла

Фото с сайта администрации г.Орла

Губернатор Александр Авдеев внёс в Законодательное Собрание Владимирской области кандидатуру министра строительства и архитектуры Александра Муромского для назначения его в должности заместителя губернатора, курирующего инфраструктурный блок в правительстве области.

Александр Муромский родился в 1976 году. Он закончил Орловский государственный технический университет по специальности «промышленное и гражданское строительство» и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы по специальности «экономика», является кандидатом технических наук.

Работал в госучреждении «Орловский областной государственный заказчик», Департаменте строительства, транспорта и ЖКХ Орловской области, администрации города Орла, которую возглавлял в 2017 – 2020 годах. Был советником Губернатора и председателя Правительства Орловской области.