10 тысяч зрителей собрала «Симфоническая экспедиция» во Владимирской области

Фото предоставлено Министерством культуры Владимирской области.

Во Владимирской области завершился III фестиваль «Симфоническая экспедиция». Его зрителями и слушателями стали более 10 тысяч человек, сообщает Правительство 33 региона. Причем власти уточняют, что концерты посещали гости из других регионов страны.

Концерты проходили с 6 по 14 июня. Маршрут «Симфонической экспедиции» пролегал через жемчужины Владимирской земли: усадьбу Бутурлиных-Зубовых в селе Крутец Александровского округа, мемориальную усадьбу Танеевых в селе Маринино Ковровского района, усадьбу «Мещёрская» в Гусь-Хрустальном, Окский парк древнего Мурома и село Фетинино Собинского округа. Финальный концерт должен был пройти на Соборной площади, но из-за сильных дождей его перенесли в концертный зал Центра классической музыки.

Стоит напомнить, что данный проект был создан благодаря маэстро Артему Маркину. Изначально он назывался "Музыкальная экспедиция", а потом разделился на два фестиваля. И теперь во Владимирской области проходит "Симфоническая экспедиция". Продолжает проект после смерти Маркина Центр классической музыки и Министерство культуры Владимирской области.