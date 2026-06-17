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НовостиЗвезды17 июня 2026 8:12

10 тысяч зрителей собрала «Симфоническая экспедиция» во Владимирской области

С 6 по 14 июня в 33 регионе прошло сразу несколько концертов классической музыки
Алексей СУХОВ
Фото предоставлено Министерством культуры Владимирской области.

Фото предоставлено Министерством культуры Владимирской области.

Во Владимирской области завершился III фестиваль «Симфоническая экспедиция». Его зрителями и слушателями стали более 10 тысяч человек, сообщает Правительство 33 региона. Причем власти уточняют, что концерты посещали гости из других регионов страны.

Концерты проходили с 6 по 14 июня. Маршрут «Симфонической экспедиции» пролегал через жемчужины Владимирской земли: усадьбу Бутурлиных-Зубовых в селе Крутец Александровского округа, мемориальную усадьбу Танеевых в селе Маринино Ковровского района, усадьбу «Мещёрская» в Гусь-Хрустальном, Окский парк древнего Мурома и село Фетинино Собинского округа. Финальный концерт должен был пройти на Соборной площади, но из-за сильных дождей его перенесли в концертный зал Центра классической музыки.

Стоит напомнить, что данный проект был создан благодаря маэстро Артему Маркину. Изначально он назывался "Музыкальная экспедиция", а потом разделился на два фестиваля. И теперь во Владимирской области проходит "Симфоническая экспедиция". Продолжает проект после смерти Маркина Центр классической музыки и Министерство культуры Владимирской области.