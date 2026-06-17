Житель Владимира поджег иномарку двоюродного брата из мести

Кадр из оперативной съемки УМВД России по Владимирской области.

Серьезные страсти разгорелись во Владимирской области из-за наследственного спора. Сотрудники отдела уголовного розыска Собинской полиции задержали 56-летнего жителя города Владимира по подозрению в умышленном поджоге автомобиля. Сделал он это в середине апреля 2026 года.

По данным полиции, поджог произошел следующим образом. Поздно вечером владимирец приехал на своем автомобиле к дому своего двоюродного брата, расположенному в одной из деревень Собинского муниципального округа. Осмотревшись и убедившись, что за ним никто не наблюдает, он вылил жидкость для розжига между лобовым стеклом и капотом иномарки брата ("Киа Соренто"). А потом поднес зажигалку, сел в машину и скрылся с места преступления. В результате моторный отсек кроссовера сгорел полностью, а салон оказался сильно поврежден. Материальный ущерб оценивается в 1 миллион 400 тысяч рублей.

Свой поступок задержанный объяснил тем, что после спора из-за частного дома в деревне они с братом рассорились, и он захотел отомстить ему. Теперь же его обвиняют по статье 167 УК РФ «Умышленное повреждение имущества, совершенное путем поджога». В данный момент с него взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.