В Муроме управляющую компанию обязали проверить качество воды

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В Муроме по требованию прокуратуры управляющая компания начнет проводить исследования качества воды.

Внимание прокуратуры к муромской воде понятно после весеннего ЧП, когда сотни людей обратились в больницу с отравлениями. А позже выяснилось, что виной всему оказалось качество воды в местном водопроводе.

Вот и в данном случае представители городской прокуратуры проводили проверку работы управляющей компании и выяснили, что там не очень-то следят за тем, что льется у жителей их домов из крана. Дело в том, что в соответствии с законодательством управляющая организация обязана разработать программу производственного контроля, на основании которой проводить лабораторные исследования качества воды в обслуживаемых жилых домах. Но этого "управляшка" не сделала. И никакие лабораторные исследования качества воды, по данным прокуратуры, в обслуживаемых жилых домах не проводились.

Прокуратура направила в Муромский городской суд иск с требованием устранить выявленные нарушения. И суд с иском согласился. По данным прокуратуры, в УК уже начали разрабатывать программу производственного контроля.