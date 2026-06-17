Для достройки школы в Покрове нашли нового подрядчика

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В Покрове, наконец, нашли нового подрядчика, который достроит школу на 1100 мест. Им стала компания «РемСтройСервис», сообщает региональное Правительство.

На сегодняшний день готовность учреждения составляет 83 процента. Работы начнут с благоустройства и блока начальных классов.

«Чтобы всё шло по плану, создали рабочую группу. В ней — представители и Покровского, и Петушинского округов. Данный объект мы будем завершать совместно», - сообщил в своих соцсетях глава городского округа Покров Александр Курбатов.

Напомним, что первоначально сдать школу должны были еще в 2023 году, но из-за многочисленных проблем у строителей объект так и не сдали, а контракт с подрядчиком расторгли.