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НовостиПроисшествия17 июня 2026 6:36

В Вязниках на пожаре в частном доме один человек получил ожоги

Во Владимирской области произошел пожар с пострадавшим
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, 16 июня в 22.14 диспетчерам Вязниковского пожарно-спасательного гарнизона поступила информация о пожаре, случившемся в городе Вязники на улице Горького в доме №85.

На место выехали восемь сотрудников МЧС на трех пожарных машинах. К моменту прибытия первых расчетов частный жилой дом горел открытым пламенем. Также огнем был охвачен стоящий рядом сарай.

В результате пожарные локализовали и ликвидировали возгорание на площади 44 квадратных метра, пострадали конструкция дома и хозпостройки, а также внутренняя отделка дома.

К сожалению, во время пожара пострадал один человек, которым оказался 61-летний мужчина. Он получил ожоги рук и был доставлен в ЦРБ города Вязники, где ему оказывают медицинскую помощь.

Причину возгорания устанавливают дознаватели МЧС.