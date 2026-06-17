В Вязниках на пожаре в частном доме один человек получил ожоги

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, 16 июня в 22.14 диспетчерам Вязниковского пожарно-спасательного гарнизона поступила информация о пожаре, случившемся в городе Вязники на улице Горького в доме №85.

На место выехали восемь сотрудников МЧС на трех пожарных машинах. К моменту прибытия первых расчетов частный жилой дом горел открытым пламенем. Также огнем был охвачен стоящий рядом сарай.

В результате пожарные локализовали и ликвидировали возгорание на площади 44 квадратных метра, пострадали конструкция дома и хозпостройки, а также внутренняя отделка дома.

К сожалению, во время пожара пострадал один человек, которым оказался 61-летний мужчина. Он получил ожоги рук и был доставлен в ЦРБ города Вязники, где ему оказывают медицинскую помощь.

Причину возгорания устанавливают дознаватели МЧС.