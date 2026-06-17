В Коврове шесть человек спасены во время пожара в многоквартирном доме

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, 16 июня в 15.25 диспетчеры пожарной охраны Коврова приняли сигнал с улицы Зои Космодемьянской, где случился пожар в доме №1/9.

На место ЧП немедленно выехал 21 сотрудник МЧС на пяти пожарных машинах. Как оказалось, возгорание случилось в квартире на втором этаже, к моменту приезда пожарных подразделений наблюдалось открытое пламя.

Из дома эвакуировали 16 человек, включая троих детей, они вышли на улицу самостоятельно. Также при помощи спасательных устройств было спасено шестеро взрослых.

Сам пожар оказался небольшим — его быстро локализовали и потушили на площади 2 квадратных метра, никто из людей не пострадал. Причина возгорания устанавливается дознавателями МЧС.