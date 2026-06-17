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НовостиОбщество17 июня 2026 5:56

В Судогде открылся Штаб общественной поддержки

В этом году такие штабы откроют в Александрове, Вязниках и Коврове
Виктория СУХОВА
фото из социальных сетей Александра Авдеева

фото из социальных сетей Александра Авдеева

16 июня в Судогде открылся Штаб общественной поддержки. На новой площадке побывал губернатор Александр Авдеев, депутат Госдумы Алексей Говырин, глава Судогодского округа Нина Медведева.

Сейчас новую площадку активно осваивает молодежь. Ребята готовятся к своему «профессиональному» празднику. В этом году он впервые пройдёт на городской набережной.

Штабы общественной поддержки вслед за Владимиром, где он показал большую востребованность, создают по всей области. В декабре 2025 года Штаб появился в Камешкове, на днях – в Покрове, этим летом откроем ещё в Александрове, Вязниках и Коврове.

- Эти площадки – не узкопартийная история, это коворкинг-центры, где собираются люди разных возрастов, проводятся обсуждения, встречи с интересными гостями, экспертами, мастер-классы. Это штабы инициатив для развития отдельного округа и всей области, - подчеркнул Александр Авдеев.