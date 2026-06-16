Экс-главу Карабаново осудили за халатность при строительстве коллектора

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16 июня Александровский городской суд вынес постановлен приговор бывшему главе администрации Карабаново Александровского района.

Было установлено, что в 2022-2023 годах ему сообщали о несоблюдении подрядчиком принципа самотечной работы коллектора при его строительстве. Однако чиновник проигнорировал предупреждения, строительство коллектора не приостановил и проверку не провел.

Более того, в декабре 2023 года он создал приемочную комиссию для приемки выполненной подрядчиком работы. В нее вошли лишь руководитель подрядной организации и индивидуальный предприниматель, осуществляющий строительный надзор коллектора. В то же день главой администрации Карабаново был подписан акт о приемке канализационного коллектора.

После приемки коллектора в эксплуатацию неоднократно происходили его остановки, в результате протечки сточных вод фиксировалось их попадание на рельеф местности и в реку Серую.

В октябре 2024 года администрацией была построена обводная линия канализационного коллектора, направившая сточные воды в обход самотечного участка, построенного с нарушением.

Чиновник свою вину отрицал. Однако суд признал его виновным в халатности. Ему назначен штраф в размере 100 тысяч рублей, также в течение двух лет он не сможет занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в органах местного самоуправления.

От отбывания наказания осужденный освобожден из-за истечения срока давности, который составляет 2 два года.

С бывшего главы администрации Карабаново в бюджет Александровского муниципального округа взысканы средства, затраченные на строительство обводной линии коллектора - более 1 700 000 рублей.

Приговор в законную силу не вступил.