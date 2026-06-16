Правительство Владимирской области заявило, что в регионе нет дефицита бензина

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Правительство Владимирской области мониторит ситуацию с обеспечением топливом в регионе. Власти заявляют, что на сегодняшний день ситуация стабильная, объём запасов бензина на складах и базах топливных компаний полностью покрывает текущие потребности жителей и предприятий области.

«Ряд обращений граждан, поступивших в адрес областного Правительства и размещённых в открытых источниках, касается отдельных случаев временного регламентирования отпуска топлива на автозаправочных станциях нескольких операторов. Указанные случаи носят единичный характер и не отражают общей ситуации в регионе», – подчеркнул министр архитектуры и строительства Александр Муромский, который временно курирует инфраструктурный блок Правительства области.

Подобные меры связаны с временными сложностями логистического характера. При этом каких-бы то ни было ограничений на АЗС, расположенных на трассе М-12, нет. Компании-операторы сообщают, что уже увеличены запросы на частоту поставок, перераспределяются объёмы между автозаправочными станциями, привлекается дополнительный транспорт для перевозки нефтепродуктов.