Над Владимирской областью уничтожили украинские беспилотники

. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

По данным Министерства обороны РФ, 16 июня с 7 до 14 часов дежурными средствами ПВО был перехвачен и уничтожен 151 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. В зону атаки попали 19 территорий, в том числе и Владимирская область.

Региональное Правительство не называет районы, над которыми были сбиты беспилотники, а только подтверждает этот факт со ссылкой на Минобороны.

Напоминаем, при атаке БПЛА нужно найти укрытие или упасть на землю, закрыв голову руками. Если вы в помещении, то лучше отойти от окон, переместиться в ванную, туалет или коридор. Не паникуйте, и если произошел первый удар, не выходите из укрытия, потому что может последовать еще один.