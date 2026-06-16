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НовостиОбщество16 июня 2026 12:05

Над Владимирской областью уничтожили украинские беспилотники

Кроме 33 региона, в зону атаки попали 18 территорий
Виктория СУХОВА
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Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

По данным Министерства обороны РФ, 16 июня с 7 до 14 часов дежурными средствами ПВО был перехвачен и уничтожен 151 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. В зону атаки попали 19 территорий, в том числе и Владимирская область.

Региональное Правительство не называет районы, над которыми были сбиты беспилотники, а только подтверждает этот факт со ссылкой на Минобороны.

Напоминаем, при атаке БПЛА нужно найти укрытие или упасть на землю, закрыв голову руками. Если вы в помещении, то лучше отойти от окон, переместиться в ванную, туалет или коридор. Не паникуйте, и если произошел первый удар, не выходите из укрытия, потому что может последовать еще один.