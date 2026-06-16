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НовостиОбщество16 июня 2026 11:50

Во Владимирской области заболеваемость ОРВИ снизилась на 7,2 процента

Чаще всего выявляют риновирусы и парагрипп
Виктория СУХОВА
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Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Во Владимирской области заболеваемость ОРВИ снизилась на 7,2 процента.

В больницы региона на прошлой неделе обратилось 3904 человека, в медучреждения Владимира – 974. В сравнении с предыдущей неделей заболеваемость снизилась во всех возрастных группах, отметили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Центр гигиены и эпидемиологии во Владимирской области провел 592 исследования. Были выявлены вирусы не гриппозной этиологии: риновирусы и парагрипп (1, 3 тип).