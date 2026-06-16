Во Владимире не собираются передавать водоканал в концессию

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Некоторое время назад появились слухи о том, что городские власти планируют передать в концессию водоканал для того, чтобы инвестор за свой счет модернизировал изношенные сети, получая доход в виде ежемесячных платежей от жителей областного центра.

Однако в запросе Зебра-ТВ, власти опровергли эту информацию. По словам председателя горсовета Николая Толбухина, информация о возможной концессии водоканала в Совет не поступала.

Директор МУП «Владимирводоканал» Александр Кладов также заявил, что он «не располагает информацией о планах по передаче объектов водоснабжения и водоотведения в концессию».