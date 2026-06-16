Во Владимирской области благоустроили 45 территорий

Фото предоставлено Министерством ЖКХ Владимирской области

В 9 муниципальных образованиях Владимирской области завершены работы в 19 дворах и 26 прилегающих территориях в рамках проекта "Благодвор"

«По плану текущего года планируется благоустроить ещё 521 объект – 385 дворов и 136 прилегающих территорий. Как и ранее, субсидии на благоустройство смогут получить муниципальные образования с численностью населения более 1000 человек, в которых насчитывается более 15 многоквартирных домов», – сообщил министр ЖКХ Сергей Маевский.

Перечень работ по благоустройству дворов включает в себя ремонт дворовых проездов, тротуаров, обеспечение освещения, установку скамеек и урн, устройство и ремонт имеющихся парковочных мест. В перечень работ по благоустройству прилегающих территорий входят ремонт внутридворовых и внутриквартальных проездов, пешеходных зон, тротуаров, троп, парковок, дорожек, в том числе велосипедных, обеспечение освещения, установка скамеек и урн (в случае потребности).

Уже приведены в порядок по 10 территорий в Судогодском муниципальном округе и Суздальском районе, 8 – в Петушинском муниципальном округе, 5 – в Суздале, 4 – в Юрьев-Польском муниципальном округе, по 3 – в Селивановском и Собинском муниципальных округах, 2 – в Гусь-Хрустальном.

Всего на реализацию проекта в этом году было выделено 1,2 миллиарда рублей.