Определен подрядчик, который выполнит благоустройство смотровой на Георгиевской

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Во Владимире подвели итоги торгов на выполнение работ по благоустройству смотровой площадки на Георгиевской. Единственным заявившимся участником стала компания ДСК «АВТОБАН». Она согласилась выполнить благоустройство за 16 069 704 рубля. Контракт планируется заключить 19 июня.

Подрядчику предстоит убрать чайный домик, который заслоняет часть видов панорамы смотровой площадки, и отремонтировать подпорную стенку на южной стороне склона с ограждением из чугунных секций.

Также специалисты установят постамент, облицуют его мансуровским гранитом и переставят на него скульптуру, посвященной Великому князю Юрию Долгорукому.

Кроме этого, будет заменено плиточное покрытие, смонтирована новая лестницы на смотровую с гранитными ступенями и установлены водосборные лотки.

Работы должны быть завершены до конца августа