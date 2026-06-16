В Меленках мать обвиняется в систематическом избиении 14-летней дочки палкой

Фото: СУ СК России по Владимирской области

Как сообщают Прокуратура Владимирской области и Следственное управление СК России по региону, следователи СО по городу Муром завели уголовное дело по факту истязания в отношении несовершеннолетнего. В преступлении обвиняется 36-летняя мать 14-летней девочки.

По версии следствия, в апреле и мае текущего года жительница Меленок по разным поводам оказывалась недовольна поведением дочери, которая не выполняла ее требований, и во время ссор как минимум трижды наносила ей побои, в том числе палкой по конечностям, а также ногой по спине. Кроме того, женщина толкала и душила девочку.

По данным следователей, ранее женщина уже применяла к девочке силу, причем однажды причинила ей легкий вред здоровью., за что была осуждена и приговорена к штрафу. Также на нее составляли административные протоколы за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и оставление детей без присмотра. Мать ребенка поставлена на учет в инспекции по делам несовершеннолетних полиции.

Расследование уголовного дела продолжается.