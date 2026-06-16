Во Владимирской области появятся две «базовые» школы МИФИ

Фото: Правительство Владимирской области

Как сообщает Правительство Владимирской области, на днях заместитель губернатора региона Владимир Куимов и министр образования региона Светлана Болтунова провели встречу с проректором Научно-исследовательского ядерного университета МИФИ - одного из ведущих технических вузов страны.

В ходе встречи обсуждались вопросы усиления учебно-методической поддержки профильных инженерных классов в школах. Кроме того, было решено открыть две «базовые» школы МИФИ. Первой будет гимназия №6 Мурома, второй — школа №22 Коврова.

В частности, достигнуты договоренности об обучении педагогов и других сотрудников школ по программам МИФИ для повышения качества инженерного образования в «базовых» школах. Также гимназия №6 Мурома станет региональным центром методического сопровождения инженерного образования в школах. Куратором совместных проектов выступил Владимирский институт развития образования.