Во Владимире автобус №33С изменит схему движения в Юрьевце

Фото: предоставлено администрацией города Владимира

Как сообщает администрация города Владимира, с 17 июня частично изменится маршрут автобуса №33. Эти изменения коснутся его движения по микрорайону Юрьевец, где теперь он поедет не прямо по улице Гвардейской, как это было до сих пор, а станет поворачивать со стороны Мосино на Родионовский проезд и и двигаться через улицы Славная, Православная, Вольная, Всесвятская и Родионовка, после чего вновь выедет на улицу Гвардейскую.

От остановки «Пиганово» автобусы №33С будут отправляться с 6.00 каждые 15 минут до 22.30, последний рейс уедет в 23.14. Рейсы в 19.44, 20.00 и 23.14 проследуют до остановки «Площадь Победы».

В мэрии отметили, что изменения должны улучшить транспортное обслуживание микрорайона Юрьевец.