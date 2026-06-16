Во Владимире выкупили старое здание общежития Министерства обороны

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Администрация города Владимира 14 мая текущего года начала прием заявок на участие в аукционе по продаже старого здания бывшего общежития Минобороны, находящегося на улице Красноармейской, 28, вместе с прилегающим участком.

Общая площадь продаваемой недвижимости составила 4004 квадратных метра с видом разрешенного использования — жилая застройка.

Начальная стоимость продажи была заявлена в 53 миллиона 128 тысяч рублей.

На участие в аукционе заявились три компании застройщика: ООО Специализированный застройщик «СК Континент-М», ООО Специализированный застройщик «Монолит-Домострой» и ООО «Торговый дом Содружество».

По итогам аукциона 15 июня комиссия приняла решение отдать победу компании «Монолит-Домострой», которая последней назвала сумму в размере 111 миллионов 568 тысяч 800 рублей. Ей и перейдет право собственности на старое здание с участком.