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НовостиОбщество16 июня 2026 7:25

Фонтан в Центральном парке закроют на техобслуживание

Специалисты проведут полное обследование чаши
Виктория СУХОВА
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Фото: Виктория СУХОВА. Перейти в Фотобанк КП

Большой фонтан в Центральном парке до конца недели будет закрыт на техобслуживание. Специалисты проведут полное обследование чаши.

Как сообщил глава города Сергей Волков, необходимо оценить состояние оборудования, чтобы понять, какие виды работ потребуются при ремонте. По итогам проверки будет вынесен вердикт и определены точные сроки работ.

Напомним, что в этом году был закрыт на ремонт фонтан в сквере "Липки". Сейчас он огорожен, и владимирцы не могут увидеть, какие работы проводятся.