Во Владимире тушат пожар в заброшенном здании возле Лыбедской магистрали

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Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 8.42 диспетчеры Центра управления в кризисных ситуациях приняли информацию о пожаре, происходящем во Владимире в доме №2 по улице Верхне-Лыбедской. Этот дом расположен неподалеку от пересечения с улицей Гороховой в районе Лыбедской магистрали.

На место ЧП выехали 16 сотрудников МЧС на пяти пожарных машинах. Как оказалось, пожар начался в не эксплуатируемом двухэтажном доме, который к моменту прибытия первых подразделений горел открытым пламенем, грозившим перекинуться на соседние дома.

Пожарным удалось отстоять ближайшие постройки, и сейчас огонь удалось локализовать на площади 200 квадратных метров. Тушение продолжается.