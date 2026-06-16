Во Владимире 15 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов

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Во Владимире стали известны первые результаты по ЕГЭ. 15 выпускников сдали экзамен на сто баллов!

Три человека отличились по литературе - Анна Леонтьева (гимназия №3), Мирослава Москвичева (гимназия №23) и Анастасия Якунина (гимназия №39).

Еще три человека получили сто баллов по истории. Это Мария Аникеева (гимназия №23), Илья Музалевский (Промышленно-коммерческий лицей), Семен Сафронов (школа №25).

Больше всего стобалльников - 9 - по химии: Анна Гордеева и Ангелина Ромашова (ОЦ №9), Матвей Куц, Алина Лапочкина и Ксения Румянцева (гимназия №3), Маргарита Кокувина (школа №8), Дмитрий Ситник (школа №16), София Пульчева (школа №22) и Богдана Круглова (гимназия №35).

Напомним, что за 100 баллов по ЕГЭ полагается выплата в 50 тысяч рублей.